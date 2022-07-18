В Новосибирске спортсмен избил мужчину, который прижался к нему в переполненном автобусе

Пострадавшему мужчине вызвали скорую. Фото: «Моя Первомайка»

В Новосибирске спортсмен ударил по лицу мужчину, потому что тот близко стоял к нему в переполненном автобусе. Конфликт начался еще в транспорте, а потом мужчины вышли на остановке «Первый разъезд» и подрались. По словам очевидцев, пострадавший был вдвое старше.

— Мужчине пришлось вызвать скорую. У него было сильное кровотечение во рту, — передает слова очевидцев паблик ВКонтакте «Моя Первомайка».

Напомним, в автобусе №39 произошел схожий конфликт. Мужчина достал электронную сигарету и закурил в салоне. Одному из пассажиров это не понравилось и началась драка.

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