Жители пригорода Новосибирска пожаловались на дым и неприятный запах со стороны свалки недалеко от села прокудское. Фото: "АСТ-54"

Жители пригорода Новосибирска пожаловались на дым и неприятный запах со стороны свалки недалеко от села Прокудское. Как рассказывали очевидцы в соцсетях, возгорание там случилось еще в субботу, 16 июля.

— Неподалёку от села Прокудское горит полигон для твёрдых бытовых отходов. Горел на протяжении всего дня и еще половины ночи, — рассказали в паблике «АСТ-54» очевидцы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о жалобах жителей Новосибирска на вонь и дым со стороны полигона «Левобережный». Позже глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести там доследственную проверку.

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