В Новосибирске на припаркованную «Ладу» сбросили горшок с цветком. Фото: предоставлено Дарьей.

В Новосибирске на улице Одоевского на припаркованную «Ладу Калину» неизвестный сбросил горшок с цветком из окна. Об этом КП-Новосибирск рассказала жена владельца машины, Дарья.

– Это произошло 17 июля у первого подъезда дома № 1/8, в 17:55, – уточнила сибирячка.

Девушка опубликовала кадры с последствиями случившегося в соцсети. На фото видно, что упавший горшок вдребезги разбил заднее стекло машины.

Дарья добавила, что после случившегося они написали заявление в полицию. Виновник пока не найден.

Очевидцев ЧП девушка просит писать ей в личные сообщения во «ВКонтакте».

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