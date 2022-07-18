В Новосибирске на припаркованную «Ладу» сбросили горшок с цветком. Фото: предоставлено Дарьей.
В Новосибирске на улице Одоевского на припаркованную «Ладу Калину» неизвестный сбросил горшок с цветком из окна. Об этом КП-Новосибирск рассказала жена владельца машины, Дарья.
– Это произошло 17 июля у первого подъезда дома № 1/8, в 17:55, – уточнила сибирячка.
Девушка опубликовала кадры с последствиями случившегося в соцсети. На фото видно, что упавший горшок вдребезги разбил заднее стекло машины.
Дарья добавила, что после случившегося они написали заявление в полицию. Виновник пока не найден.
Очевидцев ЧП девушка просит писать ей в личные сообщения во «ВКонтакте».
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