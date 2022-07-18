В Новосибирске мужчина оставил кровавые следы в двух подъездах

В Новосибирске мужчина оставил кровавые следы в подъездах. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске неизвестный мужчина оставил после себя кровавые пятна в двух подъездах многоэтажки. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».

- Это произошло в ночь с субботы на воскресенье по адресу улица Одоевского, 1/8. Местные жители услышали звуки разбивающихся стекол, - рассказали в паблике.

Спустя некоторое время жители многоэтажного дома решили посмотреть записи с камер видеонаблюдения. Они обнаружили, что неизвестный мужчина выходил из их подъезда, а потом зашел в соседний.

Судя по видео, у сибиряка была повреждена рука. Из раны сочилась кровь и капала на пол, оставляя ужасающие следы по пути следования мужчины. Как рассказали местные, неизвестный испачкал не только пол, но и стены.

- Если пол в рабочий день техничка сможет привести в порядок, то стены и стекло в двери придется восстановить самому мужчине, - отметили в публикации.

Тех, кто знаком с этим мужчиной, попросили написать в группу. Это нужно, чтобы урегулировать конфликт мирным путем и не обращаться в полицию.

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