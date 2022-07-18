В Новосибирске пьяный мужчина перепутал адрес: свое недовольство и оскорбления он излил не на тот банк

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

На все поступавшие тревоги выезжали экипажи ГБР, и правонарушения были оперативно пресечены.

15 июля в 12.02 тревожную кнопку нажали в одном из банков, охраняемых Агентством Безопасности: нетрезвый мужчина в нецензурной форме высказывал свое недовольство качеством обслуживания, оскорблял работников. По приезде бойцов ГБР выяснилось, что мужчина ошибся адресом и его нарекания были обращены совсем к другому банковскому учреждению. Хулигану ничего не оставалось, как принести извинения и в сопровождении бойцов ГБР покинуть заведение. Направился ли он потом в нужный ему банк - осталось неизвестным.

15 июля в 19.30 в гипермаркете бытовой электротехники на улице Троллейной бойцы ГБР-11 ГВАРДИИ задержали двух молодых парней, пытавшихся похитить портативную акустическую систему стоимостью более 4000 рублей. Похищенное был изъято и возвращено в магазин, а сами задержанные - переданы в полицию.

16 июля в 22.20 в дежурную часть ГВАРДИИ позвонили жители дома № 18 по улице Челюскинцев, пользующегося услугой «Безопасный двор». Они сообщили, что возле второго подъезда обнаружили лужу крови, а до этого слышали какие-то крики. Прибывшие на вызов бойцы группы быстрого реагирования внимательно осмотрели территорию двора и подъезд и обнаружили в одной из квартир окровавленного мужчину. Он рассказал, что был избит своими знакомыми, с которыми распивал спиртное. От вызова скорой и полиции пострадавший отказался.

16 июля в 1.32 в баре на улице Ленина двое нетрезвых посетителей отказались оплатить счет на сумму 2500 рублей. Администратор нажала тревожную кнопку, и уже в присутствии прибывших бойцов ГБР мужчины рассчитались по счету и покинули заведение.

17 июля в 13.11 в рамках услуги «Безопасный двор» в АБ ГВАРДИЯ позвонил жилец дома № 22/2 по улице Петухова и сообщил, что рядом с детской площадкой лежит мужчина, не подающий признаков жизни. На вызов прибыли бойцы ГБР-76, которые нашли во дворе живого, но мертвецки пьяного спящего человека. «Гвардейцы» разбудили его и отправили домой.