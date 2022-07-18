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Здоровье18 июля 2022 8:25

В Новосибирской области растет число бессимптомных заболевших коронавирусом

Об этом заявили в Роспотребнадзоре
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Новосибирцы стали чаще болеть коронавирусом бессимптомно.

Новосибирцы стали чаще болеть коронавирусом бессимптомно.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области стало больше бессимптомных больных коронавирусом. Они могут не знать о том, что заражены, и передать вирус родным и знакомым. Об этом в понедельник, 18 июля, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В области среди общего числа заболевших ковидом обнаружили 3 % пациентов, болеющих бессимптомно. Эти данные собрали только среди тех, кто делал тест на коронавирус. Многие новосибирцы могут не знать о том, что болеют.

– Пока у нас подъема нет по коронавирусной инфекции, нужно активно проводить иммунизацию и ревакцинацию. Если и пойдет увеличение числа заболевших, то это легкие и бессимптомные формы. Естественно, пойдет нагрузка на поликлиники. Госпитальная база возможно и не понадобится, – предположил Александр Щербатов.

Пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями в Роспотребнадзоре порекомендовали носить маски в общественных местах.

Напомним, в Новосибирской области прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

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