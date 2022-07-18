«Подняла тело наполовину и жутко шипела»: в селе под Новосибирском гадюка напала на собаку

Под Новосибирском гадюка укусила собаку. Фото: предоставлено Аленой.

В селе Усть-чем под Новосибирском на домашнюю собаку напала гадюка. Она успела укусить животное.

– Я загорала во дворе, заметила змею. Гадюка подняла наполовину тело и жутко шипела. Люди успели отбежать, а собака подошла понюхать ее и пострадала. Змея успела ее укусить, – рассказала КП-Новосибирск Алена, хозяйка животного.

После происшествия у собаки припухла щека. Женщина поделилась, что дала питомцу таблетки. После лекарств отек спал. Сейчас собака, по словам хозяйки, в порядке.

Женщина добавила, что агрессивную змею ликвидировали.

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