В Новосибирской области 38% клещей оказались переносчиками боррелиоза

В Новосибирской области у 38% исследованных клещей обнаружили боррелиоз.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области 38% исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 18 июля, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.
С начала 2022 года клещи покусали 13 628 жителей области. У 79 сибиряков диагностировали клещевой энцефалит.
По данным регионального Роспотребнадзора, 1,6% исследованных клещей оказались переносчиками энцефалита. У 38% обнаружили боррелиоз.
- Ситуация по заболеваемости клещевыми инфекциями напряженная и сложная, - отметил Александр Щербатов.
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