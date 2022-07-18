В Новосибирской области 38% клещей оказались переносчиками боррелиоза

В Новосибирской области у 38% исследованных клещей обнаружили боррелиоз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области 38% исследованных клещей оказались переносчиками боррелиоза. Об этом на оперативном совещании в понедельник, 18 июля, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

С начала 2022 года клещи покусали 13 628 жителей области. У 79 сибиряков диагностировали клещевой энцефалит.

По данным регионального Роспотребнадзора, 1,6% исследованных клещей оказались переносчиками энцефалита. У 38% обнаружили боррелиоз.

- Ситуация по заболеваемости клещевыми инфекциями напряженная и сложная, - отметил Александр Щербатов.

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