В Новосибирске вынесли приговор парню, убившему свою бывшую девушку в подъезде на ОбьГЭСе

В Новосибирске вынесли приговор парню, который жестоко убил свою девушку в подъезде.
Фото: Мария НОВИКОВА
В понедельник, 18 июля, в Советском районном суде вынесли приговор 25-летнему Семену Марамзину. Его обвиняют в убийстве 23-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Убийство в канун Нового года потрясло новосибирцев. Пьяный Семен Марамзин 30 декабря 2021 года подкараулил в подъезде на улице Печатников свою бывшую девушку. Он избил ее и изрезал ножом, а затем сбежал и два дня скрывался от полиции.
Суд отправил зверского убийцу в колонию строгого режима на 11 лет с половиной. Приговор еще не вступил в законную силу.
Напомним, ранее КП-Новосибирск показывала фотографии, на которых Семен пытается скрыть свое лицо в суде.
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