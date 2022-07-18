Пингвина, пытавшегося поймать бабочку в Новосибирском зоопарке, сняли на видео

В Новосибирском зоопарке пингвин попытался поймать бабочку. Фото: стоп-кадр

Пингвин из Новосибирского зоопарка имени Шило устроил «охоту» на бабочку. Забавный ролик на своем Ютуб-канале опубликовала фотограф Анна Новикова.

Пока остальные сородичи резвились в воде, один из пингвинов гулял по берегу. В какой-то момент он заметил сидящую на камне бабочку. Незнакомое существо заинтересовало его, и он решил подойти поближе.

Когда бабочка порхнула вверх, любопытный пингвин побежал за ней. Потеряв насекомое из виду, черно-белый малыш начал в растерянности озираться по сторонам.

Увиденное рассмешило посетителей Новосибирского зоопарка, которые стояли у вольера.

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