В Новосибирске спасатели вытащили из воды захлебнувшегося 22-летнего парня. Фото: МАСС.
В Новосибирске в районе Бугринского пляжа из воды достали 22-летнего парня. Купаясь, он почувствовал усталость и захлебнулся.
– Инцидент произошел днем в воскресенье 17 июля. Молодого человека матросы-спасатели вытащили из воды и доставили на берег, – говорится в сообщении МАСС.
Парню провели сердечно-лёгочную реанимацию. После этого передали бригаде скорой помощи.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на новосибирском озере перевернулся катамаран с двумя девочками.
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