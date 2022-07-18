В Новосибирске спасатели вытащили из воды захлебнувшегося 22-летнего парня. Фото: МАСС.

В Новосибирске в районе Бугринского пляжа из воды достали 22-летнего парня. Купаясь, он почувствовал усталость и захлебнулся.

– Инцидент произошел днем в воскресенье 17 июля. Молодого человека матросы-спасатели вытащили из воды и доставили на берег, – говорится в сообщении МАСС.

Парню провели сердечно-лёгочную реанимацию. После этого передали бригаде скорой помощи.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на новосибирском озере перевернулся катамаран с двумя девочками.

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