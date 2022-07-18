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Здоровье18 июля 2022 6:40

В Новосибирской области прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

Бессимптомно переносят COVID-19 около 3 % заболевших
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области растет количество заболевших коронавирусом.

В Новосибирской области растет количество заболевших коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области начинается новый всплеск заболеваемости коронавирусом. В этот раз отмечают увеличение количества бессимптомных случаев. Об этом в понедельник, 18 июля, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

– На прошедшей неделе активно выявляются бессимптомные носители – 3 % от общего числа с позитивными находками. Ожидается незначительное превышение заболеваемости. Мы видим это и по другим регионам, – подчеркнул Александр Щербатов.

По-прежнему у большинства заболевших коронавирусом (91 %) наблюдаются клинические проявления ОРВИ. За неделю зарегистрировано 334 случая заболевания коронавирусом, как и на предыдущей неделе. Увеличились среднесуточный темп прироста и коэффициент распространения ковида.

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