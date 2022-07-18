Женщину, чей труп нашли на Тульской в Новосибирске, убила ее подруга. Фото: предоставлено очевидцем.

В понедельник, 18 июля, стали известны подробности гибели 44-летней женщины, чей труп нашли на выходных на Тульской. Оказалось, что с ней расправилась ее подруга. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области.

– Следователи установили, что 15 июля вечером в доме на улице Успенского две приятельницы распивали спиртное. Они поссорились. В ходе конфликта фигурантка по делу стала избивать подругу руками и ногами. После этого завела потерпевшую в придомовую постройку, сама ушла в дом. Спустя время вернулась за ней и обнаружила, что приятельница умерла от полученных травм. Чтобы скрыть преступление, она перенесла тело подруги через улицу от своего дома, а вещи её выкинула в мусорный контейнер, – пояснили в Следственном комитете.

Злоумышленницу вычислили и задержали. Как пояснили КП-Новосибирск в СК, на нее завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ей грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Ранее очевидцы сообщали, что труп женщины нашли в одном нижнем белье.

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