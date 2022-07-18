В Новосибирской области могут вернуть масочный режим из-за вспышки COVID-19

В Новосибирской области могут вернуть масочный режим. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масочный режим могут вновь вернуть в Новосибирской области. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил на оперативном совещании глава управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

В Новосибирской области за прошедшую неделю коронавирус диагностировали у 334 жителей. При этом произошло увеличение суточного прироста на 0,2%.

- Мы ожидаем незначительное превышение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Количество бессимптомных носителей COVID-19 увеличилось, - сообщил Александр Щербатов.

По мнению главы управления Роспотребнадзора по региону, некоторым категориям граждан стоит вновь носить защитные маски.

- Это рекомендательная норма. На нее должны обратить внимание люди, входящие в группы риска. Речь идет о людях старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, - добавил Александр Щербатов.

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