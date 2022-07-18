Власти Новосибирской области оценили последствия обмеления реки Обь

По сравнению с прошлым годом Обь почти не обмелела.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Власти Новосибирской области обсудили вероятные последствия обмеления Оби. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказали в пресс-службе правительства региона. Напомним, ранее уровень сбросов воды решили снизить из-за жары и долгого отсутствия дождей.
– Временное обмеление Оби не несёт рисков для водоснабжения и биоресурсов, – утверждают в правительстве Новосибирской области.
Обмеление могло бы стать проблемой для движения судов по реке. Однако, как сообщили в правительстве, сейчас сбрасывают ровно столько же воды, сколько и прибывает, а уровень остается прежним.
– С учетом прогнозируемых осадков на ближайшее время и тех, что уже прошли на территории Алтая, рисков дальнейшего снижения притока мы не видим, – подытожил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в области скоро пойдут дожди.
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