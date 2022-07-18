В Новосибирском водохранилище 6 серфингистов не смогли доплыть до берега

В Новосибирске спасатели вытащили из воды шестерых серфингистов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске спасатели вытащили из воды шестерых серфингистов. Инцидент произошел вчера в 16:00. Об этом сегодня, 18 июля, рассказали в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».

– На акватории Новосибирского водохранилища пропало 6 человек на сап досках (4 женщины и 2 мужчин в возрасте от 1996 года рождения до 1988 года рождения), – сообщили спасатели.

Всех спортсменов удалось найти за час. Их забрали на катере и доставили к берегу. Вчера на воде были сильные волны и холодный ветер. Серфингисты сильно волновались и могли утонуть, если бы спасатели не успели вовремя среагировать.

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