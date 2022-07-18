Житель Новосибирска оборудовал в гараже подпольную оружейную мастерскую. Фото: УФСБ по НСО.

Житель Новосибирска организовал подпольную оружейную мастерскую в гаражном боксе. Там он переделывал охолощенное оружие в боевое, а также изготавливал боеприпасы. Его преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ РФ по НСО.

– В мастерской оружейника обнаружили и изъяли пистолеты «ПМ», ружье «ИЖ-К», части винтовки «Мосина», более 100 штук патронов различного калибра, а также оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему, – рассказали в пресс-службе УФСБ.

На новосибирца завели уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение, а также переделку огнестрельного оружия.

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