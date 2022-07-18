В Новосибирске на 10 минут включат сирены утром 20 июля

В Новосибирске 20 июля завоют сирены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 20 июля, новосибирцы услышат сигнал сирены. Звук раздастся из установок по всему городу. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

– В назначенное время жители города Новосибирска услышат сигнал «Внимание всем» и речевое сообщение «Внимание, проводится техническая проверка системы оповещения» общей продолжительностью до 10 минут, – отметили в мэрии.

Сирены завоют в промежутке с 10:40 до 11 часов.

Напомним, сегодня, 18 июля, в Новосибирской области возможны перебои в вещании ТВ и радио.

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