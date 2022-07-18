На новосибирском озере перевернулся катамаран с двумя девочками. Фото: МАСС.
В Новосибирске на карьере у Юго-Западного жилмассива перевернулся катамаран с двумя девочками, 10-ти и 8-ми лет. Произошёл инцидент на середине озера. Об этом рассказали в МАСС.
– Катамаран с девочками перевернулся в субботу, 16 июля. До детей оперативно добрались спасатели. Они доставили девочек на берег и передали родителям, – говорится в сводке службы.
Со взрослыми спасатели провели профилактическую беседу. Им донесли, что нельзя отпускать детей одних кататься на катамаране.
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