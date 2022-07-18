В Новосибирске троих детей увезли в больницу после массового ДТП. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске три ребенка пострадали в массовом ДТП на улице Немировича-Данченко. Об этом рассказали в понедельник, 18 июля, в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Водитель «Тойоты» врезался в «Пежо», после чего автомобиль откинуло вперед, на «Сузуки», а тот, в свою очередь, столкнулся с «Ниссаном».

– В результате ДТП в лечебное учреждение для обследования были доставлены трое несовершеннолетних – два пассажира автомобиля «Пежо» мальчики 2012 и 2015 года рождения, а также пассажир автомобиля «Сузуки» мальчик 2008 года рождения, – уточнили в ГИБДД.

После медицинского осмотра детей отпустили домой.

У водителя «Тойоты» ранее отобрали права за то, что он отказался провериться на алкогольное опьянение. В этот раз он сел за руль без прав, и после ДТП снова отказался от медосмотра.

На него завели дело по административной статье, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

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