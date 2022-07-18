Новосибирского 25-летнего блогера посадили на десять лет за изнасилование 13-летней девочки

Парень выкладывал в интернет фотографии с гулянок и интимные моменты жизни. Фото: соцсети.

В Новосибирске 25-летнего блогера Даниила Г. приговорили к 10 годам лишения свободы за секс с 13-летней подписчицей. Об этом КП-Новосибирск рассказала бывшая девушка осужденного Полина.

Его осудили за четыре эпизода по части 1 статьи 134, части 1 статьи 135, а также за 2 эпизода по части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132. Это статьи о развратных действиях и изнасиловании в беспомощном состоянии потерпевшей, не достигшей 16 лет.

– Моя дочь – не единственная школьница, которая была в его списке девочек для сексуального развлечения. Он не просто встречался с наивными девчонками, у которых раньше не было парней, так ещё и цинично фотал и снимал на видео интим моменты, чтоб поднять себе рейтинг мачо. Даже знакомые с тусовки не одобряли его поведение с девочками, – рассказала КП-Новосибирск мама 13-летней школьницы.

Мама потерпевшей объяснила, что блогер считает это нормальным, и поэтому не чувствует себя виноватым. А другие жертвы не стали обращаться в полицию, потому что боялись рассказать родителям.

Сам блогер заявлял, что девочка наврала про свой возраст: он считал, что ей уже есть 16 лет. По словам бывшей девушки Даниила, они подали апелляцию на решение суда.

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