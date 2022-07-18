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Происшествия18 июля 2022 2:39

В Новосибирске иномарка сбила 20-летнего парня на Дуси Ковальчук у супермаркета

Пострадавшего увезла «реанимация»
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске иномарка сбила 20-летнего парня на Дуси Ковальчук у супермаркета. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске иномарка сбила 20-летнего парня на Дуси Ковальчук у супермаркета. Фото: "АСТ-54".

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Дуси Ковальчук иномарка сбила парня. Произошло ДТП вечером 17 июля. По словам очевидцев, пострадавшего увезла «реанимация». При этом, как говорят свидетели, он сам допрыгал до скорой помощи.

– За рулём «Хендай Солярис» был водитель 1979 года рождения. Пешехода 2002 года рождения, который шел по проезжей части в попутном направлении мужчина сбил у дома № 18, – уточнили в ГИБДД по Новосибирску.

В результате наезда 20-летний парень, по информации ведомства, получил ушибы.

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