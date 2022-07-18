В Новосибирской области отремонтируют разбитые участки шоссе от Ордынского до Кочек

Под Новосибирском отремонтируют Ордынское шоссе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области подрядчики вышли на ремонт Ордынского шоссе – участка трассы «Новосибирск – Кочки – Павлодар». Всего в регионе дорога проходит по 4 районам. В Ордынском районе отремонтируют чуть больше 33 километров. Об этом рассказали в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД).

По заключению экспертов, отдельные участки трассы сильно изношены. В нормативном состоянии всего 62,2 % дороги. Повсюду трещины, проломы, выбоины и ямы. Асфальт крошится и просаживается, на дороге возникают колеи.

Дефекты обнаружили на площади больше 300 тысяч квадратных метров.

– Дорожники везде фрезеруют старое покрытие, уложат выравнивающий слой, полностью обновят асфальтобетон, укрепят обочины, установят барьерные ограждения, новые дорожные знаки, нанесут разметку. Работы выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», – добавили в пресс-службе ТУАД.

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