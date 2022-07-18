Под Новосибирском дачники встали в пробки на Гусинобродском тракте вечером после аварии

Дачники долго возвращались в Новосибирск из-за многокилометровых пробок.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 17 июля движение на Гусинобродском тракте ограничили дорожные работы и авария с двумя внедорожниками. Информацию об этом очевидцы отметили на онлайн-картах.
Дачники встали в многокилометровые пробки из-за неудобного объезда по пути в Новосибирск из села Плотниково. Движение остановилось после деревни Мостовая.
Утром в понедельник, 18 июля, по Гусинобродскому тракту можно проехать свободно, но дорожные работы на небольшом участке по левой полосе все еще идут.
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