Под Новосибирском дачники встали в пробки на Гусинобродском тракте вечером после аварии

Дачники долго возвращались в Новосибирск из-за многокилометровых пробок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 17 июля движение на Гусинобродском тракте ограничили дорожные работы и авария с двумя внедорожниками. Информацию об этом очевидцы отметили на онлайн-картах.

Дачники встали в многокилометровые пробки из-за неудобного объезда по пути в Новосибирск из села Плотниково. Движение остановилось после деревни Мостовая.

Утром в понедельник, 18 июля, по Гусинобродскому тракту можно проехать свободно, но дорожные работы на небольшом участке по левой полосе все еще идут.

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