Отдыхающие избили 9-летнего ребенка на озере под Новосибирском

В Новосибирской области отдыхающие избили ребенка и напали на администраторов зоны отдыха с топорами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отдыхающие избили 9-летнего ребенка на озере Данилово в Кыштовском районе. Они пилили бензопилой деревья для палатки, что возмутило мальчика. На это дебоширы решили ответить силой. Об этом очевидцы анонимно рассказали в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

– На днях пьяные дебоширы избили ребенка 9-ти лет, родителей и всех, кто пытался ребенка защитить! Они пилили деревья на берегу бензопилой, обустраивали свой лагерь, на молодые берёзки натягивали тент. И ребенок сказал: «Дяденька, что же вы делаете, они же живые!», – рассказали свидетели происшествия.

Охраны на озере не было, зато приехали администраторы зоны отдыха. По рассказам возмущенных очевидцев, дебоширы накинулись на них с топорами. После этого отдыхающих оставили в покое. Однако источник в правоохранительных органах уточнил КП-Новосибирск, что информация по поводу граждан с топорами не подтверждается.

Свидетели инцидента отметили, что у мальчика все лицо было в синяках, родители увезли его в больницу в Омске. Полицейские приехали на следующий день, приняли заявление от родителей.

– В настоящее время сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, – рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

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