В Новосибирске 20-летний бомж напал на прохожего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на парня напал неизвестный на улице Блюхера. Он выхватил у него из рук мобильник и сбежал. После чего с банковского счета новосибирца были списаны 8 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию.

– Ограбление случилось 14 июля. Заявитель описал полицейским, как выглядел нападавший. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили на улице внимание на похожего по описанию человека. Его задержали и доставили в отдел. Злоумышленником оказался 20-летний бомж, – говорится в сообщении ГУ МВД по НСО.

На бездомного завели уголовное дело по статье «Грабеж». Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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