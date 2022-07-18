Рассказываем про пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».
Сложно проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы образовались на улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на проспекте Карла Маркса.
На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова.
Уровень пробок на утро 18 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.
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