Рассказываем про пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 18 июля 2022 года: сложно проехать по Троллейной улице. Также затруднено движение по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Котовского, Ватутина и Станиславского. Заторы образовались на улицах Блюхера, Новогодней, площади Лыщинского и на проспекте Карла Маркса.

На правом берегу движение затруднено по улицам Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 18 июля 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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