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Происшествия18 июля 2022 1:02

В Новосибирске ребенок пострадал в массовом ДТП на Немировича-Данченко

Его увезли в больницу на скорой помощи
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске ребенок пострадал в жестком ДТП на Немировича-Данченко. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске ребенок пострадал в жестком ДТП на Немировича-Данченко. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске произошло массовое ДТП на улице Немировича-Данченко. С двух сторон разбит белый автомобиль Peugeot. В понедельник, 18 июля, очевидцы сообщили в группе «АСТ-54», что авария произошла вчера вечером. Ребёнка – пассажира с заднего сиденья – увезли на скорой помощи.

– Там было 2 детей, у одного в области поясницы ушиб, так как это животное въехал в заднюю часть авто, что аж стекло вылетело. Дети сидели сзади, взрослые не пострадали – сработали подушки безопасности, – рассказали подробности в комментариях.

Причины и подробности аварии уточняются.

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