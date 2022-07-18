Погода в Новосибирске на 18 июля 2022 года: облачно и дождливо

Утро обещает быть безоблачным, а потом начнется ливень. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 18 июля 2022 года обещает быть дождливой, но теплой. Об этом сообщил Западно-Сибирский Гидрометцентры.

— В понедельник, 18 июля, ночью столбики термометров опустятся до +11…+13 градусов. А днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду, — рассказали синоптики.

Аналогичный прогноз сделал сервис «Яндекс Погода». По их данным, ночью будет до +13 градусов, днем — до +21 градуса. Утром ожидается безоблачная погода, а после на город обрушится ливень.

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