В Новосибирске завершились поиски пенсионера с усами и бородой

Мужчина перестал выходить на связь 15 июля. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске завершились поиски 66-летнего пенсионера. Он приехал из другого региона на лечение, но в больнице так и не появился. На связь мужчина перестал выходить 15 июля.

— Одно из свидетельств было подтверждено съемкой с камер видеонаблюдения. Но оно было несвежим — с момента, когда пропавшего видели последний раз, прошло несколько часов. Было установлено примерное местонахождение пропавшего, но оказалось, что он ушел оттуда более полутора часов назад, — рассказала КП-Новосибирска руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

По словам Алеси, после этого свидетельства был организован активный выезд. Через некоторое время одна из групп нашла мужчину. Он был дезориентирован и не смог прояснить некоторые моменты из-за провалов в памяти.

— Завтра приедут его родные. Мы помогли решить вопрос с размещением мужчины, а завтра будет решаться вопрос с госпитализацией. В наш регион он приехал за медпомощью, и за те дни, когда его местоположение было неизвестно, в медучреждении он не появился, — пояснила Алеся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске пропал пенсионер с усами и бородой, приехавший в город на лечение из другого региона

Ни в клинике, ни в гостинице он не появлялся (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер