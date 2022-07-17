В начале рабочей недели новосибирцев ждет теплая погода и гроза

Ожидается теплое, но дождливое начало недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске начало рабочей недели обещает быть теплым и дождливым. Днем воздух будет прогреваться до +23, а вечером же опускаться до +13 градусов. Такой прогноз сделали погодные сервисы.

— В понедельник, 18 июля, ночью столбики термометров покажут +13 градусов, днем — +21 градус. Утро ожидается безоблачным, а после на город обрушится ливень, ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Во вторник, 19 июля, ночью будет +14 градусов днем потеплеет до +23 градусов. В течение суток ожидается небольшой дождь. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. В среду, 20 июля, ночью температура воздуха составит +15 градусов, днем — +23 градуса. Ожидается небольшой дождь, ветер западный до 3 метров в секунду, — следует из данных «Яндекс Погоды».

Схожий прогноз сделал и сервис Gismeteo. По их данным, в среднем будет холоднее и днем и ночь на несколько градусов. Также они обещают меньше дождей, а вот ветер, наоборот, сильнее.

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