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Происшествия17 июля 2022 9:46

Сибирячка проломила бутылкой голову шумному соседу

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ей грозит 10 лет тюрьмы
Надежда КАСЬЯНОВА
Женщине не понравилось, что мужчина сильно шумел.

Женщине не понравилось, что мужчина сильно шумел.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске женщина проломила соседу голову из-за шума. Произошел инцидент в подъезде дома на улице Котовского рано утром в субботу, 16 июля. В полицию заявили сотрудники больницы, в которую поступил 38-летний мужчина с травмой головы.

— Соседка ударила мужчину бутылкой по голове из-за его поведения. Ей не понравилось, что пострадавший вел себя шумно, — рассказали в региональном МВД.

Подозреваемая — 26-летняя жительница Ленинского района, ранее в поле зрение полиции не попадала.

Дело возбудили по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы. На время следствия, подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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