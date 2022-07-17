Сибирячка проломила бутылкой голову шумному соседу

Женщине не понравилось, что мужчина сильно шумел.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске женщина проломила соседу голову из-за шума. Произошел инцидент в подъезде дома на улице Котовского рано утром в субботу, 16 июля. В полицию заявили сотрудники больницы, в которую поступил 38-летний мужчина с травмой головы.
— Соседка ударила мужчину бутылкой по голове из-за его поведения. Ей не понравилось, что пострадавший вел себя шумно, — рассказали в региональном МВД.
Подозреваемая — 26-летняя жительница Ленинского района, ранее в поле зрение полиции не попадала.
Дело возбудили по статье 111 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью, максимальное наказание по ней — 10 лет тюрьмы. На время следствия, подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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