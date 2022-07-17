В Новосибирске водители трамваев пожаловались на торговцев на путях

Торговые ряды расположены вдоль путей. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске водители трамваев пожаловались на торговцев Гусинобродского кольца, которые выкладывают свой товар рядом с путями. По их словам, это не только мешает работе трамваев, но также опасно для самих торговцев и покупателей. Фото и видео незаконных торговый рядов водители выложили в сеть в субботу, 16 июля.

— Наши коллеги обращались в полицию. На их обращение перезвонил участковый и поинтересовался, будет ли водитель, который им звонил, писать заявление. На обращение к нашему инженеру по БД, был получен совет ездить внимательно, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом мнения людей разделились. Одни считают, что блошиный рынок на кольце всегда был и всегда будет. И людям не стоит мешать торговать, даже если это незаконно. А вот другие думают, что там давно пора прикрыть торговлю и огородить территорию.

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