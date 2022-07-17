Под Новосибирском орден Мужества вручили семье солдата, погибшего во время спецоперации на Украине

Орден Мужества вручили родителям Алексея. Фото: администрация Тогучинского района
Под Новосибирском посмертно наградили орденом Мужества погибшего во время спецоперации на Украине Алексея Ященко. Награду вручили семье военнослужащего. Об этом сообщили в администрации Тогучинского района.
— Алексей с детства был заинтересован в воинской службе. Всегда хотел служить Родине. Он погиб при исполнении воинского долга, который выполнил до конца. Память солдата почтили минутой молчания, — рассказали в районной администрации.
После окончания Тогучинского лесного техникума Алексей пошел в армию и решил остаться по контракту.
Напомним, что посмертно орденом Мужества награжден и земляк Алексея, 21-летний Егор Дмитриев. Он также мечтал стать военным и защищать Родину и подписал контракт сразу после срочной службы.
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