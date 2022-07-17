Были зафиксированы случаи нападения курс на людей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске создали штаб по борьбе с крысами и мышами. Такое решение было принято из-за увеличения количества грызунов.
— Действительно, зафиксировано увеличение количества животных-паразитов — крыс. Оно зафиксировано еще в зимний период, поэтому с наступлением теплого летнего периода в городе проводится дератизация, — сообщил мэр Анатолий Локоть во время пресс-конференции 15 июля.
По его словам, к борьбе с крысами привлекли предприятия торговли и хранения продуктов питания, а также организации, которые работают рядом с площадками контейнеров для сбора мусора.
Напомним, что на крыс люди начали жаловаться с марта. В департамент ЖКХ поступило несколько таких жалоб. Был даже случай нападения крысы на человека.
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