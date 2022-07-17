Погода в Новосибирске на 17 июля 2022 года: возможен дождь

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 17 июля 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 17 июля 2022 года будет теплой. Информацию опубликовали на сайте Западно-сибирского гидрометцентра.

– Днем в Новосибирске будет +23…+25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Порывы юго-восточного ветра составят 3-8 метров в секунду, – написали метеорологи.

А вот синоптики «Яндекс Погоды» предупреждают о ливне. Днем в Новосибирске, по их данным, будет +20…+21. А к вечеру похолодает до +12 градусов.

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