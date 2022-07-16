В Новосибирске утвердили дизайн-проект парка им. Кирова в Ленинском районе. Фото: "Зеленый Новосибирск".

Утвержден дизайн-проект парка имени Кирова в Ленинском районе Новосибирска. Соответствующий документ опубликовали на портале «Зелёный Новосибирск».

1 июля проект реконструкции парка обсудили публично в очном формате. Было принято решение, что контактного зоопарка там не будет. Разработчики проекта заявили, что для содержания животных там нет подходящих условий. В числе факторов, препятствующих контактному зоопарку, – близость авто-магистралей, мест для проведения общественных мероприятий, занятий спортом и отдыха. Постоянный шум – некомфортное условие для содержания животных. Также известно, что жители Новосибирска предложили установить в парке новое колесо обозрения, а старое снести.

В утверждённом дизайн-проекте показано, что в парке будут шахматный «сад», фудкорт, зелёный театр и большая лужайка. Также там сделают зону аттракционов для малышей, для детей постарше и взрослых. Оборудуют на объекте ресторанный дворик, узловой сад и зеленые галереи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер