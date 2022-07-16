В Новосибирске пропал пенсионер с усами и бородой, приехавший в город на лечение из другого региона. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске разыскивают Супруна Виталия Владимировича. О местонахождении 66-летнего пенсионера неизвестно с 15 июля.

– Мужчина накануне приехал в Новосибирск из другого региона. Ему нужно было попасть в одно из медучреждений. Близкие с ним разговаривали ближе к полуночи. Разговор получился очень странным. После этого он перестал выходить на связь. В гостинице не появился. В медучреждении, ради которого приехал в Новосибирск, его нет. Вещи остались в камере хранения. На данный момент местонахождение человека неизвестно, – рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт НСО» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: носит бороду и усы. Рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые с сединой, карие глаза.

Предположительно был одет в классический костюм черного или темно-серого цвета, голубую рубашку и черные туфли.

Если вы знаете, где сейчас Виталий Владимирович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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