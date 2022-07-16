Новосибирцы припарковали электросамокаты на крыше остановки. Фото: стоп-кадр.

Очередной нестандартный способ парковки электросамокатов заметили в Новосибирске. В этот раз средства передвижения оставили на крыше остановки. Случившееся сняли на видео очевидцы.

– Необычная парковка электросамокатов на остановке «Храм Михаила Архангела», – так подписали кадры, опубликованные в группе «АСТ-54».

Некоторых комментаторов такая парковка рассмешила. А кто-то назвал подобную выходку издевательством над бизнесом.

– Это не необычная парковка, а организованная группа лиц пытается портить бизнес, – высказались новосибирцы в комментариях.

Ранее КП-Новосибирск писала, как неизвестные повесили электросамокат на светофор.

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