Под Новосибирском загорелся мусорный полигон. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 16 июля, под Новосибирском рядом с селом Прокудское заметили столб дыма. Очевидцы написали об этом соцсети.
– Горит полигон для твёрдых бытовых отходов, – уточнили в группе «АСТ-54».
Некоторые подписчики заявили, что этот полигон горит длительно и ежегодно.
В МЧС случившееся пока не прокомментировали.
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