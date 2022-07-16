Под Новосибирском загорелся мусорный полигон. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 16 июля, под Новосибирском рядом с селом Прокудское заметили столб дыма. Очевидцы написали об этом соцсети.

– Горит полигон для твёрдых бытовых отходов, – уточнили в группе «АСТ-54».

Некоторые подписчики заявили, что этот полигон горит длительно и ежегодно.

В МЧС случившееся пока не прокомментировали.

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