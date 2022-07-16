В мэрии уточнили статус вице-мэра Артема Скатова по делу о клевете. Фото: стоп-кадр.

В субботу, 16 июля, в мэрии Новосибирска пояснили, что вице-мэр Артем Скатов, в кабинете которого прошли обыски, не является подозреваемым по делу о клевете. Информацию об этом опубликовали в официальном Телеграм-канале администрации.

– В настоящее время Артём Скатов является свидетелем по этому делу, – уточнили в мэрии.

Ранее сам Скатов прокомментировал случившееся. Вице-мэр заявил о жестком задержании. По его словам, в кабинет взломали дверь. Кроме того, после обысков Скатов обратился в больницу с травмами. Также Скатов сообщил, что при задержании ему не предоставили защитника, хоть он и настаивал на адвокате.

– Я не очень понимаю, о чем еще речь идет. Но расцениваю это как именно политическое давление с целью повлиять на мэрию, — говорил Скатов.

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