В Новосибирске продавцы разложили дыни и арбузы на проезжей части. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице Хилокской продавцы разложили дыни и арбузы прямо на проезжей части. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

– Кто вообще должен следить за таким хамством на дороге? Бездействие ГИБДД, Ленинской администрации, Роспотребнадзора и ещё нескольких служб, – убеждён автор фото, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что часть лотков с товаром выставили на обочину, а некоторые разместили прямо на дороге.

Комментаторы разделили возмущение автора. Они призвали ответственные службы решить вопрос с продавцами-нарушителями.

– Согласна с автором, ещё и по пол тротуара в городе занимают, выставляя свой товар, что пройти негде. В других городах такого беспредела нет, – написала жительница Новосибирска.

Горожане не советовали никому покупать такие арбузы и дыни. Они, по их мнению, пропитаны выхлопными газами и дорожной грязью.

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