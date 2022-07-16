В Новосибирске таксистка украла у знакомой детские пособия

Женщина работала в такси. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске таксистка украла у знакомой пособия на троих детей. Женщины вместе выпивали, и пострадавшая попросила у новой «подруги» телефон, чтобы воспользоваться мобильным банком. После чего не вышла из личного кабинета, так как забыла.

- Приятельница воспользовалась ситуацией. Она подобрала пароль и переводила деньги на карты своим знакомым, чтобы потом обналичить с них. Общая сумма, которую она своровала, составила 32 тысячи 210 рублей, - говорится на сайте Ленинского районного суда.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье кража с банковского счета. Женщину приговорили к 1,6 условно и обязали вернуть украденное.

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