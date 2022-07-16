Новосибирец отсудил у турагента 167 тысяч рублей

Суд встал на сторону мужчины. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец отсудил у турагента 167 тысяч. Дело рассматривали в Ленинском районном суде.

- Мужчина купил у турагента тур на трех человек. Заплатил за него 96 тысяч 300 рублей. Из-за того, что были введены ограничения из-за коронавируса, они не смогли улететь. Мужчина потребовал вернуть ему деньги и отправил досудебную претензию. На нее был получен отказ, - говорится в приговоре на сайте суда.

Турагент не предлагал изменить сроки поездки или вообще его аннулировать. Суд встал на сторону мужчины. Турагента обязали вернуть новосибирцу 167 тысяч рублей. Эта сумма включала стоимость путевки, моральную компенсацию и штраф.

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