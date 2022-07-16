В МЧС раскрыли, сколько детей утонули в Новосибирской области в 2022 году. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно число детей, утонувших в 2022 году в Новосибирской области. Количество погибших КП-Новосибирск назвали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– В Новосибирской области в 2022 году утонули 11 детей, – уточнили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск со ссылкой на мэрию писала, что в самом Новосибирске с начала купального сезона 2022 года утонули 7 несовершеннолетних.

В МЧС напоминают, оставлять несовершеннолетних у воды и в воде без присмотра категорически запрещено. Халатность взрослых чревата непоправимыми последствиями.

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