В Новосибирске на площадь Калинина завезли землю для основания стелы. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирске на площадь Калинина завезли земляные кучи. Об этом стало известно корреспондентам КП-Новосибирск.

– Земля, которую завезли, предназначена для основания стелы, – пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с учетом холма, на котором установят стелу, ее высота составит 34,5 метров. В связи с чем, новосибирская стела, установленная в Новосибирске, станет самой высокой из появившихся в 2021 году, а также среди тех, которые возвели и возводят в 2022 году в России.

Монтаж стелы запланирован в период с 1 августа до 30 сентября. Благоустройство внутреннего кольца вокруг стелы завершат до 1 ноября 2022 года.

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