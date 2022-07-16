В Новосибирске на покупку реагентов для обработки дорог направят 132 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на закуп реагентов для обработки городских дорог потратят 132 млн рублей. Данные об этом опубликовали на сайте госзакупок, объявив соответствующий аукцион.

Заказчиком выступило Дорожно-эксплуатационное учреждение № 1. В планах организации закупка промышленной соли и песка из отсева горных пород. На соль готовы направить 88 миллионов рублей, а на песок – 44 млн. Из этого в дальнейшем изготовят смесь, которой будут обрабатывать дороги в гололедицу.

Большая часть реагентов в учреждение должна поступить до конца 2022 года. Еще часть доставят к марту 2023 года.

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