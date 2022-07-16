Фото с места жуткого ночного пожара под Новосибирском, в котором погибли две спящие женщины, показали в СК и МЧС

Фото с места жуткого ночного пожара под Новосибирском, на котором погибли две спящие женщины, показали в СК и МЧС. Фото: СК РФ НСО.

Опубликованы фотографии с места страшного пожара, случившегося на станции Лесная поляна в Коченевском районе. Там в ночь на субботу, 16 июля, пламя охватило частный жилой дом. В огне погибли две женщины, 43 и 44 лет.

В доме рухнула крыша.

На кадрах, которые опубликовали СК РФ по НСО и региональное ГУ МЧС, видно, что дом практически полностью выгорел. Остались лишь черные стены. Кровля во время пожара рухнула.

По предварительным данным, в момент ЧП женщины спали. Хозяин дома успел выбежать из полыхающего строения. Его госпитализировали с ожогами.

После ЧП проведут экспертизы. чтобы установить причину случившегося. Фото: МЧС по НСО.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы.

Дом почти полностью выгорел. Фото: СК РФ НСО.

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