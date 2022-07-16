Две спящие женщины погибли в страшном ночном пожаре под Новосибирском . Фото: ГУ МЧС НСО,

В ночь на субботу, 16 июля, на станции Лесная поляна в Коченевском районе случился жуткий пожар. Там сгорел частный жилой дом. В огне погибли две женщины. Подробности раскрыли в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Вызов на место поступил в 03:04. На момент прибытия огнеборцев пламя полностью охватило дом и веранду. Для тушения возгорания сотрудники МЧС подали два ствола и подвозили огнетушащие средства от водонапорной башни. Локализовать пламя смогли за 14 минут, а ликвидировать возгорание удалось за 24 минуты, – пояснили в ведомстве.

Под завалами пожарные нашли двух мёртвых женщин. Мужчина, который был в доме во время пожара, выжил, но получил ожоги.

Как пояснила замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС РФ по НСО капитан внутренней службы Елена Андриянова, женщины во время пожара спали в комнате. В горящем доме обрушилась кровля.

– Мужчина, находившийся вместе с ними в доме, побежал к соседке, чтобы вызвать пожарную охрану и скорую помощь. Причина происшествия устанавливается, – уточнила Елена Андриянова.

Хозяина дома доставили в больницу. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

В СК РФ по НСО добавили, что на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. По данным ведомства, погибшим женщинам было 43 и 44 года. В СК проводят проверку по факту происшествия.

– Следователи выясняют все обстоятельства ЧП. В ближайшее время назначат и проведут судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение, – добавили в Следственном комитете.

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