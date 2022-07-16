У новосибирской пенсионерки, отдыхающей на Яровом, мошенники украли полмиллиона. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С новосибирской пенсионеркой, отдыхающей на Яровом, произошло несчастье. Неизвестные украли с ее банковской карты 500 тысяч рублей. О происшествии рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Женщина 1958 года рождения в полицию обратилась 15 июля. Она сообщила, что приехала в Яровое на отдых. Ей позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что ее банковскую карту атаковали мошенники. Он заверил, что для того, чтобы не допустить кражу средств, женщине надо сообщить ему код, который придет в смс. Пенсионерка сделала все, что просил аферист. После этого с её карты исчезли 500 тысяч рублей, – пояснили в полиции.

Правоохранители устанавливают личность звонившего, а также счет, на который ушли деньги доверчивой пенсионерки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер